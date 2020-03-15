AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الإعلان عن قناة تعليمية متخصصة لعرض المناهج الدراسية من المنزل.. أعرف التردد

الأحد 15/مارس/2020 - 06:40 م
الوطنية للإعلام
الوطنية للإعلام
Advertisements
حمادة خطاب

عقد صباح اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعًا مع القطاعات المعنية لمناقشة خطة عمل البرامج التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تقديم خدمات تعليمية متميزة  وتكثيف جداول البرامج ويقدمها نخبة متميزة من المعلمين دعما لهم وتمشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ضد مرض كورونا المستجد  

وفي إطار السعي لتكثيف جرعة البرامج وتسهيل متابعتها علي أبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية فقد خصصت  الوطنية للإعلام  تردد جديد للقنوات التعليمية المتخصصة حيث تم توفير التردد بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات برئاسة اللواء أحمد أنيس 
وهو تردد 12380 افقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات.   

يأتي هذا بالإضافة إلى تردد القناة التعليمية الحالي 11747 رأسي وتعرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية اولي،  ثانية. ثالثة.  عربي ولغات  وتعليم فني  وذلك بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تبث على القنوات الإقليمية لكافة المراحل التعليمية. 

وجار العمل بشكل مكثف لإعداد وتجهيز خريطة  مواعيد بث البرامج التعليمية عل القنوات  والاعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق القوافل التعليمية للشهادة الثانوية في الوادي الجديد

تطويرها بأبنائها.. الوطنية للإعلام: لا استغناء عن أي عامل ولا صحة للتنازل عن تردد الفضائية المصرية

الوزراء يوضح حقيقة التنازل عن الفضائية المصرية لصالح شركة تطوير إعلامي

انطلاق الدراسة بمدارس الفترتين بالدقهلية وسط طقس غير مستقر

تعرف على حقيقة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم

تفاصيل إطلاق "المتحدة" لقنوات on Time sports والخريطة البرامجية

ترشيحاتنا

هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي

فيديوجراف.. تفاصيل زيادة الأجور وعلاوات العاملين في الدولة بالأرقام

حماية المستهلك تزف بشرى سارة للمواطنين فى 30 يونيو القادم.. فيديو

مفاجأة في تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر

قبل ما تشتري.. ما هي مواصفات المطهر قاتل كورونا؟.. فيديو

كبير وثقيل.. كم يبلغ حجم كورونا الذي أرعب العالم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة سيارة الشهامة .. سعر و مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

حادث تنمر على وافد مصري وأسرته يهز مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.. شاهد

هنا يسكن الهدوء بعيدا عن ضجيج كورونا.. صحراء السعودية الملاذ الآمن من الفيروس اللعين