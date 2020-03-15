الإعلان عن قناة تعليمية متخصصة لعرض المناهج الدراسية من المنزل.. أعرف التردد





عقد صباح اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعًا مع القطاعات المعنية لمناقشة خطة عمل البرامج التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تقديم خدمات تعليمية متميزة وتكثيف جداول البرامج ويقدمها نخبة متميزة من المعلمين دعما لهم وتمشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ضد مرض كورونا المستجد





وفي إطار السعي لتكثيف جرعة البرامج وتسهيل متابعتها علي أبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية فقد خصصت الوطنية للإعلام تردد جديد للقنوات التعليمية المتخصصة حيث تم توفير التردد بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات برئاسة اللواء أحمد أنيس

وهو تردد 12380 افقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات.





يأتي هذا بالإضافة إلى تردد القناة التعليمية الحالي 11747 رأسي وتعرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية اولي، ثانية. ثالثة. عربي ولغات وتعليم فني وذلك بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تبث على القنوات الإقليمية لكافة المراحل التعليمية.



