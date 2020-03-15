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رياضة

لاعب الهلال السعودي يوضع في الحجر الصحي بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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عمر سلامة

عاد صباح اليوم الأحد، اللاعب عبدالله عطيف، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمَا من إسبانيا.

 وعطيف البالغ من العمر 27 سنة، تواجد طوال الأيام الماضية في إسبانيا، للعلاج من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، الذي تعرض لها أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وفور عودته إلى المملكة، دخل نجم نادي الهلال، في حجر منزلي لمدة 14 يومًا، وفقًا للإجراءات المتبعة من السلطات المختصة، كإجراء احترازي، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة السعودية، كانت قد أعلنت إيقاف النشاط لأجل غير مسمى، بسبب الوباء المستجد، والذي ضرب أكثر من 160 ألف شخص على مستوى العالم، بينهم أكثر من ستة آلاف حالة وفاة.

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