الإمارات تعلن شفاء حالات جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "بذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة الإمارات 26 حالة، والحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنجلاديش وشخص من الهند".
وأكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي وبفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.