الإمارات تعلن شفاء حالات جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "بذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة الإمارات 26 حالة، والحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنجلاديش وشخص من الهند".



