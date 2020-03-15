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برلمان

بعد إغلاق صالات الجيم.. برلماني يطالب المواطنين باستخدام هذه الوسيلة للوقاية من كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:58 م
صالات الجيم - أرشفية
صالات الجيم - أرشفية
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حسن رضوان
أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم ) بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بمنع التجمعات كاجراء وقائي احترازي لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.


وطالب "الشوري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، الحكومة بإصدار قرار عاجل بغلق المقاهي ومنع تداول الشيشة نهائيًا للوقاية من انتقال الفيروسات بين المواطنين، مؤكدًا أن الهدف هو منع التجمعات ووقف انتشار المرض بشكل سريع.


ووجه عضو مجلس النواب عددا من النصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا، من أبرزها السلام عن طريق التحية بالكلام وليس بالأيدي،  وضرورة تهوية المنزل بالكامل ووقف استخدام المكيفات، واستخدام المناديل في حالة العطس والكحة والسعال والتخلص منها سريعًا.


و ناشد الشوري المواطنين بضرورة استخدام وسائل النقل غير المزدحمة مثل الدراجات أو المشي دون اللجوء إلى وسائل النقل المزدحمة مثل الميكروباصات وغيرها، لافتًا إلى أن تعداد سكان مصر 100 مليون نسمة وصحة المواطن المصري اولوية قصوى.


وأشاد النائب بقرار الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بكونه وباء عالميا.
 

يأتى ذلك بعد أن قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق الصالات والمراكز الرياضية ( الجيم )  بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء  بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزا تعليميا ( سنتر ) بالعاصمة. 

وأكد أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.
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