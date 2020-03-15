AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إصابة وزير النقل بـ كورونا.. المغرب يخضع جميع أعضاء الحكومة للفحص الطبي

الأحد 15/مارس/2020 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، إن جميع أعضاء الحكومة سيخضعون لتحليل فيروس كورونا المستجد، بعدما تأكد إصابة وزير النقل والتجهيز بالوباء. 

وذكرت وكالة أنباء المغرب، أمس، أن وزير النقل عبد القادر أعمارة، شعر بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى التقدم إلى المصالح الطبية، وفقا لوكالة أنباء المغرب.

وامتثالا لتعليمات الأطباء فمن المقرّر أن يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح العمل عن بعد.

وأعلن المغرب، الجمعة، تعليق الدراسة ابتداء من السادس عشر من مارس، حتى إشعار آخر، تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفغانستان تعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

تطورات خطيرة لـ كورونا خلال ساعات.. إيران تنقل العدوى القاتلة لجيرانها العرب.. طوارئ وإغلاق حدود في الكويت والبحرين والسعودية والعراق ولبنان.. والصين تتخذ قرارات تاريخية

مصر تعلن خلوها من فيروس كورونا وتركيا تصعد عملياتها العسكرية في إدلب بعد مقتل عشرات من جنودها.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

كارثة تهدد الحكومة البريطانية بعد إصابة وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا

إسبانيا تُخضع الحكومة للفحص بعد إصابة وزيرة بـ كورونا.. وتدرس إغلاق العاصمة

بعد خضوع مقربين منه للحجر الصحي.. ترامب يمتنع عن الخضوع لفحص كورونا

ترشيحاتنا

لمواجهة كورونا.. طريقة تحضير مطهر منزلي في دقائق

بالجدول.. تعرف على نسبة زيادتك في العلاوة الدورية دون حد أقصى

العدل: تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم لمدة أسبوعين

متابع اعترف لها بحبه وآخر طلبها للزواج.. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

على مسئولية مجدي عبدالغني.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

القبض على قاض وعدد من الضباط في السعودية بتهم فساد

AdvertisementS

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

هروب مصاب بـ كورونا من المستشفى والأمن يلاحقه في الأردن

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

بالجدول.. تعرف على نسبة زيادتك في العلاوة الدورية دون حد أقصى

على مسئولية مجدي عبدالغني.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها.. والعقيل تحسم الأمر | تفاعلي

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة توضح

حادث تنمر على وافد مصري وأسرته يهز مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.. شاهد

أمطار جديدة الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

أخبار الرياضة .. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل .. مفاجأة في عقد فايلر.. وقرار مفاجئ من رئيس كاف

بعد صورها شبه العارية.. ممثلة تركية تثير الذعر بسبب فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

من فيينا.. حقيقة العلاقة بين دواء شهير وانتشار كورونا.. صورة

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز