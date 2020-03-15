مجلس الوزراء ينفي 3 شائعات ترددت مؤخرا .. فيديو

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حقيقة حظر التجوال يوم الثلاثاء، قائلا "هناك نية خبيثة تقف وراء هذه الشائعات لإحداث حالة من الفوضى على السلع الاساسية وتحقيق ربح مادي".









وتابع يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "مجلس الوزراء نفي فى غضون ساعة ونصف 5 شائعات، مردفا: "أهل الشر يحاولون إحداث حالة من الاضطرابات من خلال الترويج للشائعات".









ونفي المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، 3 شائعات، وهي مهاجمة الجراد الاسود لمصر، وإلغاء الفصل الدراسى الثاني بالجامعات والمدارس، وحظر التجوال يوم الثلاثاء.









وفى سياق آخر، أكد يونس ان الدولة المصرية نجحت فى مواجهة الطقس السيئ خلال اليومين الماضيين في موجة لم تمر على مصر منذ عشرات السنين على حد وصفه.