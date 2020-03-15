شوف النتيجة.. الباز يختبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الهواء

أجرى الإعلامي محمد الباز، اتصالا هاتفيا بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، للإبلاغ عن اختفاء السلع أو زيادة أسعارها.





جاء ذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع وزير التموين الدكتور محمد مصيلحى خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، الذي طالب خلاله المواطنين الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، للإبلاغ عن أى تجاوزات فى السلع بالأسواق.





وأبلغ الباز، الموظفة المسئولة عن الرد على الهاتف، بأن هناك شكاوى كثيرة وردت للبرنامج بشأن اختفاء الكحول والمطهرات من الصيدليات والمحلات.





وأكدت الموظفة صحة المعلومة، مشيرة إلى أن جهاز حماية المستهلك يتولى الأمر عن طريق تفعيل الضبطية القضائية لضبط الأسواق.