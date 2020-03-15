إعلان الطوارئ.. لبنان يغلق جميع المطارات والحدود والموانئ بسبب كورونا

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الأحد، إن الحكومة قررت غلق المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال رئيس الوزراء اللبناني، إنه قرر فرض حالة طوارئ عامة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال دياب في مؤتمر صحفي: "نعلن التعبئة العامة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا اعتبارًا من اليوم وحتى 29 مارس المقبل ونجحنا في احتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا عبر سلسلة إجراءات استثنائية واستباقية".



