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أخبار العالم

إعلان الطوارئ.. لبنان يغلق جميع المطارات والحدود والموانئ بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الأحد، إن الحكومة قررت غلق المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وقال رئيس الوزراء اللبناني، إنه قرر فرض حالة طوارئ عامة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وقال دياب في مؤتمر صحفي: "نعلن التعبئة العامة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا اعتبارًا من اليوم وحتى 29 مارس المقبل ونجحنا في احتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا عبر سلسلة إجراءات استثنائية واستباقية".

وأضاف: "أدعو كل اللبنانيين إلى أعلى درجات الاستنفار لمحاصرة هذا الوباء والانتصار عليه، وعندما تبينت صحة ما قمنا به ارتفعت وتيرة المزايدات التي وضعت الاستثمار السياسي أولوية على حساب صحة الناس".
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