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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في فرنسا إلى 120 حالة

الأحد 15/مارس/2020 - 09:36 م
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا إلى 120 حالة
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رحيم يسري
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من 120 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 5400 حالة إصابة، حسبما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

واتخذت السلطات الفرنسية قرارا بغلق الأماكن المزدحمة مثل المطاعم والمقاهي وصالات السينما والأندية، كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ورغم تفشي الفيروس في أوروبا، تصر الحكومة الفرنسية على إجراء الدورة الأولى من الانتخابات البلدية في موعدها، حيث طالب الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسيين بالنزول والتصويت في الاقتراع.
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