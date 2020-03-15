ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في فرنسا إلى 120 حالة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد.





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من 120 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 5400 حالة إصابة، حسبما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.





واتخذت السلطات الفرنسية قرارا بغلق الأماكن المزدحمة مثل المطاعم والمقاهي وصالات السينما والأندية، كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.



