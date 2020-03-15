أعلن الإعلامي الرياضي السعودي خضير البراق، إصابة أول رئيس نادي في السعودية، بفيروس "كورونا" المستجد.





وكشف البراق في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إصابة خالد الصياح، رئيس نادي الثقبة، المشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي، بفيروس "كورونا"، حيث تم إدخاله العناية المركزة.





وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الصياح، أصيب بالفيروس، أثناء زيارته لإحدى الدول العربية، لتقديم واجب العزاء في أحد مدربي النادي، الذين توفاهم الله قبل فترة قريبة.





وناشد البراق، الجميع بالدعاء إلى رئيس نادي الثقبة، بالشفاء العاجل والتام بإذن الله.



