AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة أول رئيس نادي في السعودية بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:38 م
حجر صحي
حجر صحي
Advertisements
عمر سلامة
أعلن الإعلامي الرياضي السعودي خضير البراق، إصابة أول رئيس نادي في السعودية، بفيروس "كورونا" المستجد.

وكشف البراق في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إصابة خالد الصياح، رئيس نادي الثقبة، المشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي، بفيروس "كورونا"، حيث تم إدخاله العناية المركزة. 

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الصياح، أصيب بالفيروس، أثناء زيارته لإحدى الدول العربية، لتقديم واجب العزاء في أحد مدربي النادي، الذين توفاهم الله قبل فترة قريبة.

وناشد البراق، الجميع بالدعاء إلى رئيس نادي الثقبة، بالشفاء العاجل والتام بإذن الله.

وضرب فيروس "كورونا" المستجد، جميع دول العالم، حيث أصيب حتى الآن أكثر من 160 ألف شخص، بينهم ما يتجاوز ستة آلاف حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج #المدينه_الاعلاميه_السعوديه يتصدر تويتر

إيران تنقل عدوى كورونا لـ الخليج العربي.. والسعودية والكويت والبحرين تتحرك لوأد الوباء ..الرئاسة الفلسطينية تهاجم الخرائط الأمريكية الإسرائيلية: لن تعطيكم شرعية.. عناوين الصحف السعودية اليوم

بعد إصابة سعودي في الكويت.. اللهم احفظ السعودية من كورونا يتصدر تويتر

وفاة حسني مبارك.. موت الرئيس الأسبق يطوي صفحة مميزة من تاريخ مصر.. أمير الكويت يبعث برقية تعزية للسيسي.. وارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في الكويت والبحرين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

كيف نتعامل مع كورونا.. الصحة السعودية تجيب

أرامكو ترفع طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا.. الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا.. والبحرين تسجل 77 حالة جديدة.. الصين تسمح للمصانع باستئناف عملها في ووهان.. صحف السعودية اليوم

ترشيحاتنا

السعودية: تعافي ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

وفاة شخصين في أعمال شغب داخل سجن بالأردن احتجاجا على إجراءات الوقاية من كورونا

نجم الأهلي يفتح النار على أحمد بلال بسبب أسد الزمالك.. فيديو

بالجدول.. تعرف على نسبة زيادتك في العلاوة الدورية دون حد أقصى

مقصر في الصلاة ثم استقام والتزم .. كيف يقضي الصلوات الفائتة

وزير الزراعة يكشف كيف استفادت مصر من مياه الأمطار الغزيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

من فيينا.. حقيقة العلاقة بين دواء شهير وانتشار كورونا.. صورة

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز