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محافظات

باستخدام المطهرات.. تعقيم مساجد الإسماعيلية لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:30 م
تعقيم مساجد الاسماعيلية
تعقيم مساجد الاسماعيلية
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انجي هيبة
أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة فضيلة الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة صباح اليوم حملة نظافة تشمل جميع مساجد المحافظة حفاظًا على روادها .

وقال الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المديرية اتخذت عدد من الخطوات لحماية مساجدها من فيرس كورونا فى كافة المساجد على مستوى المحافظة، بالإضافة للمتابعة اليومية للتأكد من نظافتها بلجنة من مفتشى المتابعة بالمديرية.

مشددًا على التهوية الجيدة للمساجد والزوايا ، وتنظيف دورى لمصلى السيدات ودورات المياه الخاصة بها ،واستعمال المنظفات والمطهرات بكثافة فى عملية التنظيف ، وتطهير السجاد يوميًا .

مؤكدًا على مديري الإدارات الفرعية التنبيه على السادة المفتشين بالمرور اليومى على المساجد ورفع تقارير مصورة لوكيل الوزارة للتأكد من نظافة المساجد ،وتحويل المقصرين للتحقيق فى حالة مخالفة المطلوب.
باستخدام المطهرات.. تعقيم مساجد الإسماعيلية لمواجهة فيروس كورونا
باستخدام المطهرات.. تعقيم مساجد الإسماعيلية لمواجهة فيروس كورونا
باستخدام المطهرات.. تعقيم مساجد الإسماعيلية لمواجهة فيروس كورونا
باستخدام المطهرات.. تعقيم مساجد الإسماعيلية لمواجهة فيروس كورونا
باستخدام المطهرات.. تعقيم مساجد الإسماعيلية لمواجهة فيروس كورونا
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