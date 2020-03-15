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أخبار العالم

فيروس كورونا يهدد رئيس «مخابرات النواب» الأمريكي

الأحد 15/مارس/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي أن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" يهدد رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف.

وقال الموقع إن أحد الأعضاء الذين غادروا فريق شيف منذ 10 أيام، تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد الخضوع للفحوصات.

وقال شيف في بيان "يعتقد المهنيون الطبيون إنه من المحتمل أن يكون موظفي السابق أصيب بالفيروس بعد مغادرته المكتب، لكننا ما زلنا نتخذ احتياطات إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكد "الموظف السابق يشعر بتحسن ولم يبلغ أي من الموظفين الحاليين عن أي أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في الوقت الحالي".

وأشار شيف إلى أنه أجل الأحداث والاجتماعات وطلب من موظفيه العمل عن بعد من المنزل حتى قبل تلقي المعلومات حول الموظف السابق.

وأقر المجلس مشروع قانون يوم الجمعة يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي للفيروس وتقديم المساعدة المالية للأشخاص المتضررين من الوباء.

وغرد الرئيس ترامب بأنه يؤيد مشروع القانون "بشكل كامل".

ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الشيوخ التشريع في وقت ما الأسبوع المقبل.
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