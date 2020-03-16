شاهد كيف تعامل سفير السعودية مع مواطنيه بإندونيسيا لحمايتهم من كورونا

وسط أعداد كبيرة لمواطنين سعوديين وقفوا بمطار جاكرتا فى انتظار العد التنازلي لموعد الطائرة التى تقلهم إلى بلدهم وبدا عليهم واضحا علامات القلق لانتظارهم الطويل بسبب تأخر موعد الرحلة، وإذا يطل عليهم سفير بلادهم سفير خادم الحرمين بإندونيسيا ليمتص فجأة حالة التوتر بكلمات أدخلت على قلوبهم الطمأنينة والهدوء النفسي فى موقف ليس بغريب على أبناء المملكة الذين نهلوا من ملكها الإنسانية والقدوة وتحمل المسؤولية.









استطاع السفير السعودى بإندونيسيا عصام الثقفى أن يحتوى هؤلاء الجموع من ابناء بلده العالقين بمطار اندونيسيا بكلمات مؤثرة عبرت عن مدى تحمله للمسؤولية قائلا" اهدأوا .. اهدأوا مسؤوليتنا أن نكون معكم لآخر لحظة إذا اليوم تيسرت الرحلات من عيونا خدمتكم واذا لم يتيسر فإننا وفرنا لكم فنادق خمسة نجوم تقيمون فيها إلى أن يأتينا الأمر بتسيير الرحلات .. محفولين مكفولين في فنادق 5 نجوم إلى آخر لحظة حتى عودتكم للوطن بإذن الله ".









وسجلت إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفع عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 117 حالة.









وأغلقت السلطات الإندونيسية المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشمل إصابة وزير النقل.









وأفادت وسائل إعلام محلية بأن آلافًا من المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي ستبقى مغلقة، إضافة إلى المدارس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.









وأضافت أن السلطات ستراجع قرار الإغلاق دوريًا لتحديد ما إذا كان يجب تمديده لما بعد مارس الجارى.









يشار إلى أن إندونيسيا سجلت 83 حالة إصابة جديدة الجمعة الماضية ليبلغ إجمالي الحالات 117 حالة، من ضمنها خمس حالات وفاة.









وكان مسؤول حكومى بارز فى إندونيسيا قال في مؤتمر صحفى، أمس السبت، إن بودى كاريا سومادى وزير النقل دخل إلى المستشفى فى العاصمة جاكرتا بعد أن أصيب بعدوى فيروس كورونا.









وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 142320 ألف شخص على مستوى العالم، حتى يوم السبت الموافق 14 مارس الجارى، كما توفى 5388 حالة على مستوى العالم، كما انتشر فيروس كورونا حتى الآن فى 129 دولة. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">فيديو 🔴<br>.<br><br>.<br>شاهد السفير السعودي في اندونيسيا يُطمئن المواطنين السعوديين في مطار جاكرتا:<br><br>" محفولين مكفولين في فنادق 5 نجوم إلى آخر لحظة حتى عودتكم للوطن بإذن الله ".<br>.<br><br>.<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#السعوديه</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#إندونيسيا</a> <br>. <a href="https://t.co/r9EFwUy1CW">pic.twitter.com/r9EFwUy1CW</a></p>— خبر عاجل (@AjelNews24) <a href="https://twitter.com/AjelNews24/status/1239160291000225797?ref_src=twsrc%5Etfw">March 15, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



