تركيا تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الإثنين، تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا، وسط تفشي الفيروس في العالم.





وكانت تركيا أعلنت قرارات طارئة بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وحسب وكالة "أناضول"، قررت السلطات التركية إغلاق الحانات "البارات" والملاهي الليلية مؤقتا، ابتداء من يوم غد الإثنين، وحتى إشعار آخر، وذلك بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا.





وأشار وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إلى أنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من الخارج، في إجازة لمدة 14 يوما، موضحا أنه تقرر حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع هذا العدد إلى 14".





وقال قوجة إن من بين التدابير الوقائية أيضا، تقييد الزيارات للمرضى في المستشفيات ومنع الزيارات خلال ساعات الدوام الرسمي.





ولفت إلى استحداث وزارة الصحة قسما خاصا للاستعلامات الهاتفية حول فيروس كورونا والوقاية منه.