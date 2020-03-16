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جمال شعبان يظهر بكمامة على الهواء ويقدم نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا.. شاهد

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:34 ص
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
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كـريـم الـخـطـيـب
ظهر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، وأستاذ كهرباء القلب، بكمامة على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى ليقدم نصائح هامة عن مواجهة فيروس كورونا المستجد والطريقة الصحيحة لاستعمال الكمامة.

وأكد «جمال شعبان» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الكمامة تستخدم في حالات وظروف معينة، موضحا أنه لابد استخدام الكمامة داخل المستشفيات او المترو أو شخص مصاب لمنع انتقال العدوى، والدكاترة والتمريض.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال النفس، ولكن ينتقل عن طريق الرزاز، مؤكدا ضرورة ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة لأن هناك جهة مخصصة غير قابلة للامتصاص والرزاز، ومن الضروري تغطية الفم والأنف جيدا، متابعا «الكمامة وقاية مش شياكة».

وأشار إلى أنه لابد من استخدام الكمامة لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، ولا يمكن استخدامها لأكثر من مرة واحدة، مشددا على ضرورة خلع الكمامة والقاها في سلة القمامة وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد التخلص منها، لانها قد تكون مصدر للعدوى فيما بعد.

ونوه إلى أنه يمنع لمس الأنف والعينين والفم كثيرا، مؤكدا أنه من الصعب التحكم في اليد والكرونا علمتنا الأدب، ولابد من البصق في الشارع لأنها تنقل الميكروبات، ومنع التلاصق او التواجد في الزحام والتجمعات.
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