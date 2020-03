بـ جاكيت جلد.. صبا مبارك تبهر متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة

View this post on Instagram

ما في شي بالحياة سهل.. او بيمشي حسب خطتنا و اجندتنا الخاصة... مهما حسبنا، أو رتبنا.. بلحظة الحياة بتفاجأنا احيانا بنفقد ناس بنحبهم، احيانا المسلمات بتتغير احيانا الوحدة بتهجم على حياتنا.. المهم.. و بعد كل شي بيكون مطلوب منك ترتب أولوياتك و تقرر شو عنجد مهم، و بدون ما تخلي الخوف يكون مسؤول الحب بيبقى.. الإيمان بأصغر و أصدق الأشياء و تفاصيل كتير بننساها بعجقة و دوشة الحياة.. . . . Styled by @alaasamman_ . Pic by @zaid.artist