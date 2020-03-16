بـ جاكيت جلد.. صبا مبارك تبهر متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة





شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.









وظهرت صبا مبارك في الصورة، بإطلالة شتوية، ترتدى جاكيت اسود انيق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها ".





وعلقت صبا مبارك قائلة: " ما في شي بالحياة سهل..

او بيمشي حسب خطتنا و اجندتنا الخاصة...

مهما حسبنا، أو رتبنا.. بلحظة الحياة بتفاجأنا

احيانا بنفقد ناس بنحبهم، احيانا المسلمات بتتغير

احيانا الوحدة بتهجم على حياتنا..

المهم.. و بعد كل شي بيكون مطلوب منك ترتب أولوياتك و تقرر شو عنجد مهم، و بدون ما تخلي الخوف يكون مسؤول

الحب بيبقى.. الإيمان بأصغر و أصدق الأشياء

و تفاصيل كتير بننساها بعجقة و دوشة الحياة".





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019.









وشارك صبا مبارك في البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.



