AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ جاكيت جلد.. صبا مبارك تبهر متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:46 ص
صبا مبارك
صبا مبارك
Advertisements
محمد بدران

 شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها عبر موقع  تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت صبا مبارك في الصورة، بإطلالة شتوية، ترتدى جاكيت اسود انيق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها ".

وعلقت صبا مبارك قائلة:  "ما في شي بالحياة سهل..
او بيمشي حسب خطتنا و اجندتنا الخاصة...
مهما حسبنا، أو رتبنا.. بلحظة الحياة بتفاجأنا
احيانا بنفقد ناس بنحبهم، احيانا المسلمات بتتغير
احيانا الوحدة بتهجم على حياتنا..
المهم.. و بعد كل شي بيكون مطلوب منك ترتب أولوياتك و تقرر شو عنجد مهم، و بدون ما تخلي الخوف يكون مسؤول 
الحب بيبقى.. الإيمان بأصغر و أصدق الأشياء
و تفاصيل كتير بننساها بعجقة و دوشة الحياة".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019.


وشارك صبا مبارك في البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

View this post on Instagram

ما في شي بالحياة سهل.. او بيمشي حسب خطتنا و اجندتنا الخاصة... مهما حسبنا، أو رتبنا.. بلحظة الحياة بتفاجأنا احيانا بنفقد ناس بنحبهم، احيانا المسلمات بتتغير احيانا الوحدة بتهجم على حياتنا.. المهم.. و بعد كل شي بيكون مطلوب منك ترتب أولوياتك و تقرر شو عنجد مهم، و بدون ما تخلي الخوف يكون مسؤول الحب بيبقى.. الإيمان بأصغر و أصدق الأشياء و تفاصيل كتير بننساها بعجقة و دوشة الحياة.. . . . Styled by @alaasamman_ . Pic by @zaid.artist

A post shared by Saba Mubarak صبا مبارك (@sabamubarak) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بين الكاجوال والسهرة .. 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة صبا مبارك بعد تصدرها التريند

في الصحراء ..صبا مبارك تتألق في أحدث جلسة تصوير

استعد للتضحية.. 18 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك و نصيحة الأبراج لك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

إذا كنت مولودا في يوم 8 مارس.. لديك موهبة اكتشفها

بالشعر الكيرلي .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ترشيحاتنا

جمال شعبان: ظهور هذا الأمر علامة فاصلة على الإصابة بكورونا ..شاهد

الجيش الأمريكي يعلن أول إصابة بكورونا على إحدى سفنه

بعد ارتفاع سعره.. نقيب صيادلة الإسماعيلية يقدم بديلا رخيصا لـ الكحول

النت ببلاش.. وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

بعد اعلان خطوبتهما.. أحمد أبوهشيمة يعلق على صورة ياسمين صبري.. شاهد

سم من زميل ..الشيخ الطبلاوى يروى تفاصيل محاولة اغتياله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جمس يوكون 2021 الجديدة .. صور

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد