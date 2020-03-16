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محافظات

سامح عاشور يتقدم على رجائي عطية بـ 669 صوتا بأسوان

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:04 ص
سامح عاشور يتقدم
سامح عاشور يتقدم على رجائي عطية بـ 669 صوتا بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أسفرت نتائج فرز الأصوات لانتخابات نقابة المحامين داخل لجان محافظة أسوان عن حصول سامح عاشور على 669 صوتًا،  هذا فيما حصل رجائى عطية 393 صوتًا.

وكانت قد شهدت الإنتخابات أمس إقبال كبير على لجان الاقتراع بمختلف لجان محافظة أسوان الـ 6 بفروعها المختلفة بمراكز المحافظة.   

وقد بدأ التصويت فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى تجرى على منصب النقيب وأعضاء المجلس. 

حيث يتنافس فى الإنتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية. 

هذا بجانب  10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا .
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