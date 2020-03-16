رئيس مدينة نصر: غلق كافة سناتر الدروس الخصوصية حفاظا على الطلاب.. صور

أطلق اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر جملة انضباطية مكبرة لمتابعة العمل الميداني في أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة و تشوه المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية ، فضلا عن غلق سناتر الدروس الخصوصية ، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة و التطوير للميادين والشوارع و الكتل السكنية ورفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا على نفاذ القانون و الحفاظ علي هيبة الدولة و ذلك بردع كافة المخالفين.





وشملت الحملة التي ضمت شرطة المرافق وإدارة المتابعة و الإزالات و الإشغالات و فرع شرق مدينة نصر للنظافة و التجميل و مشرفي القطاعات مناطق متفرقة بقطاع الحي ، تم خلالها

غلق ١٢ مركز تعليمي وجارى غلق باقى المراكز حرصا على صحة وسلامة الطلبة.









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كما تم تنفيذ قرار بإزالة الأعمال المخالفة بدور البدروم بالعقار رقم ١٩ شارع البطراوي بالمنطقه الاولي وهي استقطاع جزء من البدروم بغرض عمل اربع محلات تجارية وتم إزالتها والتحفظ علي كميه من الكراسي وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف كما تم إزالة شجرتين متساقطتين .





وأكد رئيس الحي أنه بالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة.





كما تم متابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني وتجريد الأتربة في مناطق متفرقة بقطاع الحي والتنبيه ، مشددا على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئي بمتابعة اعمال رفع القمامة و متعهدي القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم انذارهم و مخاطبتهم "هيئة نظافة وتجميل القاهرة" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر.



