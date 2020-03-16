لمواجهة كورونا .. ما الفرق بين المطهر والمعقم وطريقة الاستخدام





بعد انتشار فيروس كورونا تزايد التوعية بالنظافة سواء نظافة الاماكن او نظافة الجلد لعدم التصاق الجراثيم ، وبدأ الكثير من الأشخاص اللجوء الي شراء المطهرات والمعقمات وقدم الدكتور الصيدلي باهر السعيد ببرنامج الكبسولة الفرق بين المطهر والمعقم واستخدمات كل منهما .













وتستخدم المنظفات والمعقمات لتطهير المسطحات ، اما المطهرات فهي تستخدم علي الجلد وتعمل علي قتل البكتريا بأي مكان علي الانسجة دون تأثير علي الجلد.









واشار السعيد الي ان هناك بعض المواد مطهر ومعقم وهي تستخدم لتنظيف الجراحات ويوجد منه مطهر للجلد وتوجد بعض الأنواع لها خاصية المعقم والمطهر

وقال السعيد ان المطهر هو مادة تقتل الجراثيم بشكل عام وتعمل علي ايقاف نموها وتنقسم الي معقمات ومطهرات ومنظفات وهي تقضي علي الميكروبات وتوقف انتشار الفيروسات مثال الكلور او الصابون.