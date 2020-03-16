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أخبار العالم

بعد هروبها.. روسيا تضبط مريضة مشتبه في إصابتها بـ كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:22 ص
روسيا تضبط مريضة
روسيا تضبط مريضة مشتبه بإصابتها بـ كورونا
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القسم الخارجي
احتجزت أجهزة الأمن الروسية، مريضة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد هروبها من مستشفى في بلدة كوموناركا جنوب موسكو.

وقال مصدر في أجهزة الأمن الروسية، لوكالة "تاس" الروسية، إن امرأة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا هربت من مستشفى في كوموناركا. وتم إلقاء القبض عليها وإعادتها للعلاج.

وأوضح المصدر أن المرأة كانت بعد هروبها من المستشفى، في منزلها، ويجري الآن العمل على تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلت معهم.

من جانبه، قال كبير الأطباء في المستشفى، دينيس بروتسينكو: "على الرغم من السياسة الإعلامية المتبعة والتوجيهات والتعامل مع المرضى عند دخولهم المستشفيات، إلا أننا مضطرون لمواجهة تصرفات غير عقلانية للمرضى، الذين لا يدركون ماذا يحدث ومدى درجة الخطورة من انتشار COVID بسببهم".

وسجلت روسيا، حتى صباح اليوم الاثنين، 63 إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" دون رصد أي حالة وفاة.
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