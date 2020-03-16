جامعة الأقصر تعلن خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، عن خطتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الجامعة،في بيان لها،أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور،لافتة إلى أن المحور الأول يتمثل في إجراءات خاصة في حالة تعطيل الدراسة حيث تم التنبيه على عمداء الكليات بإعداد تقرير عاجل عن المقررات المصورة من قبل هيئة التدريس ومعاونيهم والمقررات التى يمكن البدء بتصويرها والمقررات الالكترونية التى يمكن الاستعانة بها من الجامعات الكبري في مصر،حيث تم التواصل مع رؤساء تلك الجامعات وابدوا استعداتهم لإمداد جامعة الاقصر بالمقررات التى تحتاجها بصورة مجانية.





وتم حاليا تطبيق الفصول الافتراضية من خلال منصات التعليم الالكتروني في الكليات المختلفة بالجامعة مما ساعد على التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وطلابنا لإثراء العملية التعليمية وقد لاقت التجربة نسبة حضور تجاوزت الـ90% .





وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة طوارئ بكل كلية تحت إشراف وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب لمتابعة كل ذلك في الوضع الراهن والتوصية بعمل مجموعات تواصل بين الطلاب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتم تجهيز استديو داخل الجامعة بكلية الحاسبات والمعلومات لتسجيل المحاضرات وبث المحاضرات المسجله للطلاب من خلال موقع الجامعة والكليات أو منصات التعليم عن بعد او قنوات اليوتيوب.





وأشار البيان إلى أن المحور الثانى يتمثل في إجراءات عامة،حيث تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الجامعة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كلية الطب وأطباء الإدارة الطبية وإعداد جدول بذلك للإشراف على الكليات والمدن الجامعية ووحدة إدارة الأزمات بالجامعة تكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة كل الإجراءات المنصوص عليها وإلغاء جهاز البصمة والتوقيع فى دفاتر كتابية وكل شخص يوقع بقلمه الخاص إلى جانب حظر تداول القلم بين الموظفين وتشكيل حملة لتطهير المكاتب وقاعات التدريس والممرات والسلالم والحمامات بصفة دورية اكثر من مرة يوميا تحت اشراف امناء الكليات ومديري المدن الجامعية.





والتشديد على تهوية جميع الاماكن بصورة جيدة ودائمة وإلغاء كافة الأنشطة والتجمعات بخلاف العملية التعليمية والتشديد على المرور على الكافيتريات بخصوص النظافة واستخدام الأساليب الوقائية المناسبة ويحدد ذلك من خلال اللجنة الطبية ووضع عدد كافى من البوسترات والاعلانات الخاصة بالتوعية عن طرق الإصابة والوقاية من فيروس كورونا الجديد وايضا إمداد الطلاب بالمعلومات الكافية عن هذا الفيروس بالكليات ومبني الجامعة المركزي والمدن الجامعية وشراء10 أجهزة مسح حرارى حديثة لمتابعة درجات حرراة الطلاب عند دخولهم الكليات والمدن الجامعية تحت إشراف اللجنة المشكلة بالتعاون مع إدارات رعاية الطلاب والمتابعة اليومية والإبلاغ عن حدوث اى طاريء بخصوص ذلك وتوجيه اهتمام إدارات رعاية الطلاب بالجامعة الى التوعيه ومتابعة الطلاب فى اجراءات النظافة الشخصية والوقائية.





وأشار البيان إلى أن المحور الثالث فيتمثل في إجراءات خاصة بالعملية التعليمية حيث تم تعديل الجداول بما يتناسب مع تقليل ايام وفترات تواجد الطلاب بالكليات الى اقصى حد ممكن وبذلك من خلال تقليص ساعات المحاضرات وتقسيم الطلاب إلى أعداد قليلة وتوزيعهم على قاعات تدريسية واسعة وتقسيم الطلاب فى السكاشن العملية الى اقل من 20 طالبا بكل سكشن مع التأكد من النظافة المستمرة والتطهير للادوات المعملية ورعة الانتهاء من المحاضرات العملية وإجراء الاختبارات العملية فى غضون ثلاثه اسابيع من تاريخه وتقسيم الطلاب فى اختبارات اعمال السنة الى مجموعات صغيرة وعمل اكثر من نسخه للاختبار مع التنبيه عن محاولة اجرائها الكترونيا على الاجهزة الخاصة بالطلاب.





وبخصوص مقررات التدريب الميدانى والمشروعات ، يتم عمل مجموعات على الواتس اب أو سكايب للمناقشة عن بعد وتقليل الاجتماعات داخل القاعات الدراسية والاستعانة باساليب التعليم الالكتروني التى سوف توفرها الجامعة بالتسيق مع المجلس الاعلى للجامعات فى معظم المقررات داخل الكليات وتقدم لجنة شئون التعليم والطلاب تقرير يومي لادارة الجامعة عن سير العملية التعليمية طبقا لما سبق.