AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تأجيل مباراة الرجاء بسبب كورونا.. بعثة الإسماعيلي تعود من المغرب

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي
عادت  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى مصر صباح اليوم بعد تأجيل مباراة الدراويش أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد العربي لكرة القدم قرارا اليوم بتأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي ، التي كان مقررا لها المقرر أمس الأحد، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

في ذات السياق خضعت بعثة النادي الإسماعيلي للكشف الطبي في مطار القاهرة، للتأكد من سلامتهم خاصة بعد تزايد مرضى فيروس كورونا.

وجاء بيان الاتحاد العربي كالاتي:

نظرا للمستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمى "فيروس كورونا" وحرصا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة من مختلف الدول وحفاظا على سلامة الجميع.

فقد تقرر تأجيل مباريات الدور نصف النهائي القادمة من مسابقة كأس محمد السادس للاندية الابطال حتى إشعار آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي والرجاء.. توافد جماهير الدراويش على ملعب المباراة.. صور

تقارير مغربية | تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

بيان جديد من الاتحاد العربي عن إقامة مباراة الإسماعيلي والرجاء.. تفاصيل

رسميا.. الاتحاد العربي يعلن خوض مباراة الإسماعيلي والرجاء بدون جماهير

رسميا.. تأجيل لقاء الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية لأجل غير مسمى

تأجيل مباراة الشباب والاتحاد في نصف نهائي البطولة العربية

ترشيحاتنا

وفاة أول حالة خليجية مصابة بـ كورونا في البحرين

رسميًا.. استاد جابوما بالكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأزمة تتصاعد.. الصين تحذر أمريكا بعد اتهامات كورونا

البترول تكشف نتائج إصابة العاملين بشركة خالدة بفيروس كورونا

إغلاق مطاعم وحدائق وعمل من المنزل.. ملخص قرارات السعودية لمواجهة فيروس كورونا

أهم الأخبار ليلا .. رانيا يوسف تبهر الجمهور في ظهور جديد ..11 قرارا صعبا لمواجهة كورونا في السعودية.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زائر غير متوقع يتسلل إلى منزل ويصيب مالكته بصدمة.. شاهد ما حدث

جريئة وملفتة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات بيرين سات

ببذلة رجالي وكرافته.. بسمة وهبة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور