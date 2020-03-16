بعد تأجيل مباراة الرجاء بسبب كورونا.. بعثة الإسماعيلي تعود من المغرب

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى مصر صباح اليوم بعد تأجيل مباراة الدراويش أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأصدر الاتحاد العربي لكرة القدم قرارا اليوم بتأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي ، التي كان مقررا لها المقرر أمس الأحد، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
في ذات السياق خضعت بعثة النادي الإسماعيلي للكشف الطبي في مطار القاهرة، للتأكد من سلامتهم خاصة بعد تزايد مرضى فيروس كورونا.
وجاء بيان الاتحاد العربي كالاتي:
نظرا للمستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمى "فيروس كورونا" وحرصا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة من مختلف الدول وحفاظا على سلامة الجميع.
فقد تقرر تأجيل مباريات الدور نصف النهائي القادمة من مسابقة كأس محمد السادس للاندية الابطال حتى إشعار آخر.