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رياضة

رسميًا.. استاد جابوما بالكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:55 ص
استاد جابوما بالكاميرون
استاد جابوما بالكاميرون
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إسراء أشرف
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن ملعبي نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية.

ووفقًا لما أعلنه "كاف"، فإن ملعب جابوما في دوالا بالكاميرون سيستضيف نهائي دوري الأبطال، فيما يستضيف ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية، نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان "كاف" أعلن عن إقامة الدور النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، من مباراة واحدة،على ملعب محايد، لأول مرة في التاريخ.

وتفوق ملعب جابوما على ملعبي رادس في تونس، ومحمد الخامس في المغرب، ولم يتقدم لإستضافة نهائي الكونفدرالية سوى ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

ويشهد دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا صراع مصري مغربي، حيث يلتقي الزمالك مع الرجاء، والأهلي مع الوداد.
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