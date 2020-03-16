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أخبار العالم

ولاية واشنطن: نعيش أوقاتًا صعبة وسنتغلب على كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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محمد علي
أغلقت المطاعم والبارات في ولاية واشنطن أبوابها أمام عملائها،بعد مدينة نيويورك، مدفوعة بالحذر، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل. 


وأعلنت نيويورك و30 ولاية أمريكية، توقف الدراسة كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

وأعلنت ولاية واشنطن أن المطاعم  في الولاية ستعلق خدماتها مؤقتًا وسط تفشي الفيروس التاجي في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون وقف انتشار الفيروس،مضيفة:"نعيش أوقاتًا صعبة وسنتغلب على كورونا".

وغرد حاكم الولاية جاي إنسلي  على تويتر،قائلا:"إنه لن يُسمح لأي مطعم في الولاية بخدمة العملاء، مع استمرار خدمات الطلبات الخارجية".

وأضاف إنسلي ، نحن معًا في واشنطن. كيف يستجيب كل منا للأمور. وأنا أعلم أننا مستعدون لهذا التحدي.

وبدأت حكومة ولاية واشنطن اليوم غلق المطاعم والحانات والمرافق الترفيهية على مستوى الولاية". 

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