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فلوس من الهوا.. زراعة أسطح المنازل توفر دخلا ماديا جيدا شهريا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:47 م
زراعة أسطح المنازل
زراعة أسطح المنازل توفر دخل مادي جيد شهريا
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فرح علاء الخولي

قال المهندس احمد عباس، مدير عام التشجير بوزارة البيئة، إنه تم اطلاق مبادرة تشجير الاسطح تزامنًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحضر للاخضر، وهذا من خلال زراعة نباتات تساعد في تنقية الهواء وتجميل البيئة.


وتابع المهندس احمد عباس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، ان المبادرة لها مردود اقتصادي ومن الممكن ان توفر دخلا ماديا جيدا للسكان منها وهذا من خلال تعليم الشباب والفتيات استغلال الاسطح لإنتاج محاصيل  في المنزل او بشكل تجاري فيما بعد.


واضاف مدير عام التشجير بوزارة البيئة، أن تم إشراك مجموعة من الشباب فى عمل مجموعة من الترابيزات الخاصة وبسيطة الاعداد بالزراعة والتي من الممكن ان توضع في شرفات الشقق او في الحدائق او على الاسطح.

واوضح أنه من الممكن زراعة كل النباتات والخضروات في تلك الترابيزات، موضحًا ان المبادرة كان لها مردود ايجابي كبير واستجاب لها الكثير من أصحاب العقارات والشباب.

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