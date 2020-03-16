AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فريق طبي من النادو يتابع بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تواجد فريق طبي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" في بطولة إفريقيا رقم 15 للجمباز والإيقاعي والأيروبيك والمقامة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 إبريل الجاري.

وقاد الفريق الطبي الدكتورة هانم أمير المدير العام للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" لأخذ عدد من العينات من اللاعبين المشاركين بالبطولة لا سيما أن البطولة مؤهلة للأولمبياد المقبلة في الجمباز الإيقاعي.

وكان منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي قد تأهل للأولمبياد بعد تتويجه بذهبية البطولة الإفريقية بعد حصوله على رقم 23.4 نقطة، فيما حصل المنتخب الجنوب إفريقي على المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب الجزائر.

ويشارك في البطولة 11 منتخبنا وهم "مصر البلد المضيف والجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجمة منتخب الريشة الطائرة تخضع للكشف عن المنشطات بعد لقاء موريشيوس

مصر تحصد ذهبية جديدة في بطولة إفريقيا للريشة

الثلاثاء.. وصول المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي والأيروبيك إلى شرم الشيخ

اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للجمباز في شرم الشيخ

افتتاح بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي والأيروبيك

منتخب الجمباز الإيقاعي يتأهل لأولمبياد طوكيو بعد حصد ذهبية إفريقيا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يوافق على طلب يوسف أوباما المفاجئ

هل يتم تغسيل المتوفي بفيروس كورونا .. عالم أزهري يوضح

ليمون وعسل.. هاني الناظر: هذه الوجبة تقي من فيروس كورونا

بملابس سوداء .. زوجة مصطفى خاطر تخطف الأنظار فى عيد ميلاده

التنمية المحلية: حملات لـ حظر الشيشة وغلق صالات الجيم والمراكز التعليمية..صور

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للأمهات.. هل ينتقل كورونا من خلال الفاكهة والخضراوات؟

عمل الصح.. وصول سيارة شريف خيري jeep الشهامة للهيئة العربية للتصنيع "صور"

مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة