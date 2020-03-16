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أخبار العالم

بسبب كورونا.. هولندا تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:47 م
هولندا تعلن ارتفاع
هولندا تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات
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قسم الخارجي
أعلنت هولندا، اليوم الاثنين، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث إجمالي عدد المصابين إلى 1423 شخصا.

وأفادت السلطات الهولندية بارتفاع عدد الوفيات إلى 24 حالة.

وقد أعلنت السلطات الهولندية، أمس الأحد، تعليق الدراسة في جميع مدارس البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا. 

وقالت شبكة "إن.أو.إس" الهولندية إن تعليق الدراسة جاء بعد أن سجلت وزارة الصحة الهولندية 176 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا.

وجدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل حتى الآن إلى 173577، في حين سجلت 6679 حالة وفاة، وشفي من المرض 77633 شخصا.
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