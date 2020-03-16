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فن

بعد الكشف عن سبب الوفاة .. إجراء مفاجئ من محامية قتيل فيلا نانسى عجرم

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:56 م
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها والقتيل
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أحمد إبراهيم
نشرت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسى عجرم الشاب السورى "محمد الموسى" تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن تطورات جديدة خاصة برفع دعوى قضائية فى سوريا ضد نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشم وتهمهما بالقتل العمد. 

وقالت رهاب : "منعا للبس وخلط الأمور فنحن لم نرفع دعوى من أهل المغدور في سوريا وإنما تقدمنا بطلب موافقة المحامي العام السوري على تشريح الجثة وهذه الموافقة تحول بدورها إلى الطب الشرعي".

وكانت أعلنت رهاب بيطار عن بعض التفاصيل الخاصة بالقضية وتحديدا نتائج الطب الشرعى فى سوريا حيث اكدت ان التقرير أوضح بعض الملابسات حيث كشف عن وجود : "11 مرمى ناري بشكل مؤكد قد دخلت وخرجت من جسد الضحية.

كما كشف التقرير عن أن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية.  
بعد الكشف عن سبب الوفاة .. إجراء مفاجئ من محامية قتيل فيلا نانسى عجرم
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