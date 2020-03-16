الصحة العالمية تكذب جارديان: 15 ألف حالة إصابة بـ كورونا فى 21 دولة.. و110 فقط بـ مصر تعافى منهم 21

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".





وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وجاءت موزعة على الدول كالتالي:





أفغانستان 16 حالة.

فلسطين 38 حالة.

الأردن 6 حالات وحالة متعافية

الإمارات 86 حالة، تعافي منهم 20 حالة.

إيران 13938 حالة ، المتعافين 3276 ، توفى منهم 724 حالة.

باكستان 31 حالة، تعافي حالتين.

البحرين 214 حالة، تعافي 60 منهم.

تونس 18 حالة.

عمان 22 حالة، منهم 9 متعافين.

العراق 110 حالة، المتعافين 26 حالات، منهم 9 وفاة.

قطر 337 حالة.

الكويت 112 حالة، تعافي 7 منهم.

لبنان 99 حالة، منهم 1 متعافي، 3 حالات وفاة.

المغرب 28 حالة، تعافت حالة، وتوفيت اخري.

السعودية 103 حالة، وتوفي 3 آخرين.

مصر 110 حالة، تعافي 21، وحالتي متوفين.

السودان حالة واحدة واخري متوفيه.

الصومال لايوجد.

اليمن لايوجد.

جيوتي لايوجد.

سوريا لايوجد.

ليبيا لايوجد.





بإجمالي عدد حالات 15265 حالة ، تعافي منهم 3427 ، و740 حالة وفاة.





وأوضحت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، ملابسات ما نشر من جريدة جارديان البريطانية، حول تواجد 19 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر.





وأضافت المنظمة، أن الحالات المعلنة من الدول لمنظمة الصحة العالمية هي المبلغ عنها من المستشفيات، ونظام المراقبة الصحية، وهي عادة تكون حالات متأخرة.





وأفادت المنظمة، أن المحتمل أن يكون هناك حالات كثيرة أخرى بأعراض خفيفة لم تزر المستشفى، وبالتالي لا يتم اكتشافها، والإبلاغ عنها، مؤكدة أن هذه الحالات لا تخص دولة محددة دون غيرها، ولكنه أمر يحدث في جميع دول العالم.





واختصت المنظمة، الصحفي كاتب التقرير بأنه يقول أنها تخمينات، مضيفة أن هذه الكلمة وحدها تكفي، لأن منظمة الصحة العالمية لا تعتمد على تخمينات ولا شائعات والفارق بين المكتشف وغير المكتشف.





وأضافت: أن أولوياتها الآن كمنظمة أن تنبه جميع الدول لتقوية أنظمتهم الصحة لاكتشاف المرض، وعزل المرضى، ومعالجتهم، لمنع انتشار العدوى.



