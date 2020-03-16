حقيقة تعليق العمل بالبنوك في السعودية

أعلنت البنوك السعودية، اليوم الاثنين، تعليق الحضور لمقر العمل والاكتفاء بالعمل عن بعد، مع استمرار تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم الاثنين ولمدة ١٦ يومًا، جاء ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.









وبعثت عدد من البنوك برسائل للعملاء تحثهم على عدم الحضور واستخدام التعاملات الإلكترونية الذاتية، بدءًا من اليوم.





وكانت مصادر مطلعة قد بينت لـ"سبق" أن مؤسسة النقد، وجّهت المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد لمدة 16 يومًا؛ ‏باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين.





جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وحرصًا على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها.



