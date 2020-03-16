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أخبار العالم

حقيقة تعليق العمل بالبنوك في السعودية

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:24 م
بنوك السعودية
بنوك السعودية
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محمود نوفل
أعلنت البنوك السعودية، اليوم الاثنين، تعليق الحضور لمقر العمل والاكتفاء بالعمل عن بعد، مع استمرار تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم الاثنين ولمدة ١٦ يومًا، جاء ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.


وبعثت عدد من البنوك برسائل للعملاء تحثهم على عدم الحضور واستخدام التعاملات الإلكترونية الذاتية، بدءًا من اليوم.

وكانت مصادر مطلعة قد بينت لـ"سبق" أن مؤسسة النقد، وجّهت المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد لمدة 16 يومًا؛ ‏باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها.

وشددت على استمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية كافة بمختلف الوسائل المتاحة، وتضمّن قرار الاكتفاء بالعمل عن بُعد عدة ضوابط منها تخصيص فروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاحة إلكترونيًّا متابعة مستمرة لأجهزة الصرف الآلي، وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، بجانب استمرار عمل نظام التحويلات المالية سريع في أوقاته المعتادة، وأن تكون التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع مجانية للعملاء كافة، خلال هذه الفترة مع تمكين العملاء عبر وسائل موثوقة برفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.
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