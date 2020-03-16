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10 علامات تستوجب الفحص .. أعراض كورونا الحقيقة

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:15 م
اعراض كورونا
اعراض كورونا
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رشا عوني
ذعر وخوف وحجز منزلي وصحي .. هكذا أصبح الحال في مصر بعد انتشار فيروس كورونا وتزايد عدد المصابين بالفيروس التاجي خلال أيام قليلة، مما استوجب تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وغلق المراكز التعليمية وصالات الألعاب الرياضية لتجنب التجمعات خوفًا من انتشار فيروس كورونا

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اعراض الكورونا تتشابه تمامًا مع نزلة البرد والانفلونزا وتحتاج حوالي اسبوعين كي يكتشف المريض إصابته بالفعل بـ فيروس كورونا التاجي ، ومنعًا للخلط بين اعراض الكورونا وبين اعراض البرد والأنفلونزا، إليك أبرز اعراض كورونا التي إذا ظهرت عليك يجب أن تستشر الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة فورًا : 


1- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ
2- صداع مستمر
3- ألام بالجسم مع التعب العام
4- الإحساس بقشعريرة بالجسم 
6- السعال المصحوب ببلغم
7- سيلان الأنف
8- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال
9-التهاب الحلق
10- ضيق في التنفس. 
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