10 علامات تستوجب الفحص .. أعراض كورونا الحقيقة

ذعر وخوف وحجز منزلي وصحي .. هكذا أصبح الحال في مصر بعد انتشار فيروس كورونا وتزايد عدد المصابين بالفيروس التاجي خلال أيام قليلة، مما استوجب تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وغلق المراكز التعليمية وصالات الألعاب الرياضية لتجنب التجمعات خوفًا من انتشار فيروس كورونا.اقرأ أيضًاحقيقة قتل كورونا بشرب اليانسونتحذير للأمهات.. هل ينتقل كورونا من خلال الفاكهة والخضراوات؟ألمانيا تؤكد:المتعافون من كورونا ينقلون العدوى بعد العلاجيحميك من كورونا .. الثوم والبصل علاج رخيص لقتل الفيروساتاعراض الكورونا تتشابه تمامًا مع نزلة البرد والانفلونزا وتحتاج حوالي اسبوعين كي يكتشف المريض إصابته بالفعل بـ فيروس كورونا التاجي ، ومنعًا للخلط بين اعراض الكورونا وبين اعراض البرد والأنفلونزا، إليك أبرز اعراض كورونا التي إذا ظهرت عليك يجب أن تستشر الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة فورًا :1- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ2- صداع مستمر3- ألام بالجسم مع التعب العام4- الإحساس بقشعريرة بالجسم6- السعال المصحوب ببلغم7- سيلان الأنف8- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال9-التهاب الحلق10- ضيق في التنفس.