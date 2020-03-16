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برلمان

برلماني: قانون حماية المستهلك يجرم رفع أسعار الأدوات الطبية.. وهذه عقوبة المخالفين

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:30 م
النائب مدحت الشريف
النائب مدحت الشريف
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إنه سبق وتقدم  ببيان عاجل بشأن الانخفاض الحاد فى كميات الكمامات المعروضة فى الأسواق بأنواعها المختلفة مما أدى إلى زيادة أسعارها بشكل كبير، مشيدًا بتوجيهات رئيس الورزاء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة احتكار وزيادة أسعار السلع.


وأكد الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه وفقا للمادة رقم 8  من  قانون حماية المستهلك، فإنه يحق لرئيس الوزراء تحديد السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الأدوات الطبية تعتبر من أهم السلع الاستراتيجية في الوقت الحالي، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا.


ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون حماية المستهلك نص على معاقبة من يخالف المادة السابقة بـ  "الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة "أيهما أكبر".


وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن القرارات التي تتخذها الحكومة كإجراء احترازية لها بعد اقتصادي أيضا، لافتا الى أن هناك تكالبا من قبل المواطنين على شراء السلع رغم أننا لدينا رصيد كبير من السلع يكفينا لشهور كبيرة مطالبا المواطنين بعدم الشراء بكميات كبيرة قائلا: لا تقلقوا عندنا سلع كتير"٠


وأشار إلى أنه وجه وزيري الداخلية والتموين بتاخذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها.


وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوات الطبية بشكل مبالغ فيه، مما أثار استياء المواطنين.
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