مش بسبب كورونا.. هاني الناظر يدعو للبقاء بالمنزل حتى يوم الجمعة

نصح الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، بعدم النزول للشارع خلال اليومين التاليين نظرًا لسوء الأحوال الجوية.









وكتب هاني الناظر، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " من خلال متابعتي لخرائط الطقس العالمية لاحظت أنه من المتوقع بإذن الله أن نتعرض اعتبارا من ظهر غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الخميس لرياح محملة بالأتربة".









وتابع الناظر "لهذا أنصح ببقاء الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المنازل.. أيضا مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفية عليهم الالتزام بالبقاء بالمنازل وعليهم تناول قرص مضاد للهستامين مثل زيرتك أو ليڤوهستام أو تلفاست ١٨٠ اعتبارا من مساء اليوم وحتي يوم الجمعة وتذكروا ان الوقاية خير من العلاج".