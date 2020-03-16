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لدينا 150 إصابة و3 وفيات.. أسامة هيكل لـ المواطنين: كورونا مش هزار.. اقعدوا في البيت ..فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:25 م
اسامة هيكل
اسامة هيكل
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هاني حسين
قال أسامة هيكل ، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنه تم البدء في اتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتشار فيروس كورونا في مصر.


وأضاف أسامة هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن عدد المصريين المصابين بفيروس كورونا يوم قرار إغلاق المدارس كان 77 حالة فقط ولكننا نستبق الأحداث؛ من أجل منع انتشار الفيروس.


وتابع أسامة هيكل "نعمل وفق معلومات وبناءً على ذلك بدأنا في اتخاذ مجموعة من القرارات الاحترازية بداية من تعطيل الدراسة وحتى قرارات وقت الطيران".


وأكمل أسامة هيكل "التعامل مع فيروس كورونا ليس سهلًا ويفضل عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وكل أب وأم مسئولون عن أبنائهم".


وقال "من الضروري تواجد شفافية وصراحة بين الحكومة والمواطن في الحديث عن فيروس كورونا".


وتابع "الحكومة ووزارة الصحة تصدر بيانا بشكل يومي بعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر وحتى الآن مصر فيها حوالي 150 حالة مصابة بفيروس كورونا و3 وفيات".


وأكمل أسامة هيكل، معلقا على تقرير الجارديان المضلل عن مصر، "بعض الحروب الإعلامية تمارس ضدنا خاصة حول أعداد المصابين بفيروس كورونا، ومعروف اتجاه وتمويل الجارديان الكاره لمصر وهؤلاء يعملون على كسر الثقة بين المواطن والحكومة".

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