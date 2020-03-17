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مرأة

لصحة جنينك.. ٧ نصائح للتغذية أثناء الشهر الأول من الحمل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر الشهور الاولى في الحمل من أكثر الشهور أهمية في حياة وصحة طفلك لأنها الفترة التي يتكون فيها الطفل لذلك يجب على الامهات التغذية بشكل سليم في بداية فترة الحمل.

وقدمت الدكتورة هدير جميل استشاري التغذية العلاجية، نصائح للشهر الأول من الحمل خلال منشور لها هلى موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:


1- حاولى توزيع الوجبات الثلاثة إلى ستة وجبات خفيفة على معدتك مقسمة خلال النهار..

2. تناولي أطعمة سهلة الهضم كالنشويات (المعكرونة، البطاطا،البسكوت، خبز التوست، الكعك، والفواكة) وخاصة قبل النهوض من السرير بحوالى ربع ساعة..

3- يجب تناول أطعمة غنية بالبروتين وقليلة الدهون كاللحوم و الدجاج و الاسماك

4- من المفيد تناول الحليب بين الوجبات وليس معها وايضا مشتقاته القليلة الدسم.

5- إبتعدي عن الأطعمة الدسمة و الاطعمة المقلية والبهارات.

6- تناول الاطعمة التى تعتبر المصدر الطبيعي لحمض الفوليك مثل الخضار ذات الأوراق الخضراء (السبانخ، البقدونس، الجرجير،…) و خبز القمح الكامل و البقوليات بأنواعها (العدس، الفاصوليا،الحمص، الفول) واحيانايحتاج الطبيب لوصف حبوب حمض الفوليك ايضًا خلال الشهر الأول أو حتى قبل الحمل حيث أنه مهم جدًا لنمو الجنين الطبيعي.

7- من المأكولات الممنوعة خلال الحمل: اللحوم النيئة أو النصف مطبوخة لاحتوائها على بكتيريا التي قد تضر صحة الجنين مثل: الكبد،الطحال،النخاع،اللحوم المدخنة والنيئة.
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