قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
انهيار بنك «أوينو» الرقمي يهز باراجواي ويثير مخاوف بشأن المصارف الرقمية سريعة النمو
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا
اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك كندا: عدم اليقين بشأن مسار الفائدة لا يبرر التوقف عن التحرك

بنك كندا
بنك كندا
أ ش أ

أظهرت محاضر اجتماع بنك كندا الخاصة بقرار السياسة النقدية الصادر في 28 أكتوبر أن أعضاء مجلس المحافظين اتفقوا على أن حالة عدم اليقين المحيطة بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة لا تعني الامتناع عن اتخاذ إجراءات، مع التشديد على ضرورة التحرك بحذر لتقييم تاثير التطورات الاقتصادية على التوقعات المستقبلية.

وكان البنك المركزي الكندي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% الشهر الماضي، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مبررا الخطوة بارتفاع أسعار الطاقة واحتمال انتقالها إلى ضغوط تكلفة أوسع نطاقا خارج قطاع الطاقة.

وأشارت المحاضر إلى أن صناع السياسة ناقشوا حالة الغموض المرتبطة بتاثير ارتفاع أسعار الطاقة والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على معدلات التضخم. ورغم ذلك، اعتبروا أن الانتظار الكامل ليس خيارا مناسبا في ظل المخاطر القائمة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3.2% في سبتمبر، متجاوزا النطاق المستهدف للبنك بين 1% و3%، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل المرتبطة بها.

ورغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسي دون مستوى 2% المستهدف، رأت السلطات النقدية أن ضغوط التكلفة تتزايد ومن المرجح أن تنعكس تدريجيا على أسعار المستهلكين.

كما أعرب الأعضاء عن قلقهم من أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة طويلة قد يؤدي إلى انتقالها إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، بما يعزز توقعات التضخم في الأجل القريب ويستدعي الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددا.

قرار السياسة النقدية بنك كندا أعضاء مجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

قافلة واعظات الأزهر

في رابع أيامها بواحة سيوة.. قافلة واعظات الأزهر تُرسِّخ القيم وتُعرِّف الفتيات والأطفال بمكانة الصحابة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذه قواعد إكرام الضيف في الإسلام.. فيديو

مجمع البحوث الإسلامية

موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة العامة للإيفاد 2027/ 2028م

بالصور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد