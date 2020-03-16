الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، لدينا 26 مستشفي علي مستوي الجمهورية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، موضحا أن انتشار المرض في مصر بطئ مقارنة بدول أوروبية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية تمد أجهزة الدولة بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ موضحا أنه التقرير الذي نشرته الجارديان عن اصابة 19 ألف مصر خيال علمي.





أكد سعد أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالتعامل المصري في مواجهة الفيروس، منوها أنه تم القبض على بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاري التحقيق معهم .





وأشار سعد أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع كافة السياريوها في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن كل القرارات استباقية مثل تعطيل الدراسة .





وأضاف، أن قرار تعطيل الدراسة جاء في الوقت المناسب لمنع انتشار كورونا بين الطلاب، مرددا: «نحن لا ننظر حدوث المشكلة».





وتابع سعد، ان قرار وقف حركة الطيران جاء ضمن خطة الدولة لموجهة الفيروس، مستنكرا استغلال الاجازة في الذهاب الى المولات والملاهي والمقاهي.