المركزي يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 شهور

قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تأجيل البنوك لكافة الاستحقاقات الائتمانية علي عملاء البنوك من الشركات و الأفراد بما في ذلك القروض الاستهلاكية والعقارية بغرض الاسكان الشخصي لمدة 6 شهور.









قال خطاب موجه من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لرؤساء البنوك، اليوم، إنه خلال تلك الفترة لن يتم تطبيق أي عوائد أو غرامات تأخير اضافية عن السداد.









أرجع خطاب "عامر" المؤرخ في 16 مارس الجاري، ذلك إلي اجراءات البنك المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتابعة تطورات السوق المصرفي.









وكان البنك المركزي اعلن منذ قليل عقد اجتماع عاجل واستثنائي تم خلاله خفض اسعار الفائدة بواقع 300 نقطة اساس لدعم الاقتصاد القومي.