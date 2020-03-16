AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المركزي يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 شهور

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:55 م
طارق عامر
طارق عامر
Advertisements
محمد يحيى

قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تأجيل البنوك لكافة الاستحقاقات الائتمانية علي عملاء البنوك من الشركات و الأفراد بما في ذلك القروض الاستهلاكية والعقارية بغرض الاسكان الشخصي لمدة 6 شهور.



قال خطاب موجه من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لرؤساء البنوك، اليوم، إنه خلال تلك الفترة لن يتم تطبيق أي عوائد أو غرامات تأخير اضافية عن السداد.



أرجع خطاب "عامر" المؤرخ في 16 مارس الجاري، ذلك إلي اجراءات البنك المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتابعة تطورات السوق المصرفي.



وكان البنك المركزي  اعلن منذ قليل عقد اجتماع عاجل واستثنائي تم خلاله خفض اسعار الفائدة بواقع 300 نقطة اساس لدعم الاقتصاد القومي.

المركزي يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 شهور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدعم المصانع المتعثرة.. البنك المركزي يطلق مبادرة لمدة عام لتسوية ديون الكيانات الإنتاجية

بعد إطلاق مبادرة تسوية تعثرات الكيانات الإنتاجية.. خبراء يشيدون بتوجهات القيادة السياسية لدعم المصانع المتعثرة.. ويؤكدون: رسالة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

المركزي يمد فترة الاستعلام الميداني لموردي العملاء لـ3 شهور جديدة

قرارات هامة من البنك المركزي بشأن التعامل مع أزمة كورونا

الفول والأرز والعدس.. البنك المركزي يمد فترة استثنائهم من الغطاء النقدي

فى اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية .. تحرك عاجل لمواجهة تداعيات كورونا.. واعتماد سياسة مالية ونقدية وتحفيزية

ترشيحاتنا

هاني توفيق يوضح مدى تأثر الاقتصاد المصري بتخفيض سعر الفائدة لـ 3%

إزاي تحارب كورونا في البيت بالبرتقال والليمون؟.. طبيبة تجيب

قرار عاجل من محافظ القاهرة لمنع تفشي كورونا

ممثلة روسية مصابة بكورونا تعرض مكافأة حميمية لمنقذها

حروب وخراب.. تعليق صادم من أحمد عيد على انتشار كورونا

بعد أن توقعت ظهوره.. منجمة لبنانية: فيروس كورونا سينتهي في هذا الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور