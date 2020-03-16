العراقي: لن أرحل دون موافقة المصري حتى لو طلبني برشلونة

أبدى كريم العراقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تمسكه الشديد باستمراره في فريقه، نافيًا الأنباء التي زعمت توقيعه للزمالك.
وصرّح العراقي أون تايم سبورت 2 : "مستحيل أن أوقّع لأي نادٍ آخر دون موافقة المصري حتى لو كان أكبر نادٍ في العالم ، لم أوقّع للزمالك، ولم أجلس للتفاوض مع أي نادٍ ، عقدي مع المصري ممتد لعامين، لقد وقّعت على بياض".
وأكد: "أنا ابن المصري وابن بورسعيد، وكان أولى أن أرحل عندما وصلني عرض أوروبي في يناير، لكن إدارة النادي تمسكت بخدماتي وفضّلت استمراري ، حتى لو وصلني عرض من برشلونة، فلن أرحل سوى بموافقة المصري".