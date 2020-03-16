العراقي: لن أرحل دون موافقة المصري حتى لو طلبني برشلونة

أون تايم سبورت 2

: "مستحيل أن أوقّع لأي نادٍ آخر دون موافقة المصري حتى لو كان أكبر نادٍ في العالم ،

لم أوقّع للزمالك، ولم أجلس للتفاوض مع أي نادٍ ،

عقدي مع المصري ممتد لعامين، لقد وقّعت على بياض".