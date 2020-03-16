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رياضة

العراقي: لن أرحل دون موافقة المصري حتى لو طلبني برشلونة

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:18 م
كريم العراقي
كريم العراقي
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محمد رشاد
أبدى كريم العراقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تمسكه الشديد باستمراره في فريقه، نافيًا الأنباء التي زعمت توقيعه للزمالك.

وصرّح العراقي  أون تايم سبورت 2 : "مستحيل أن أوقّع لأي نادٍ آخر دون موافقة المصري حتى لو كان أكبر نادٍ في العالم ، لم أوقّع للزمالك، ولم أجلس للتفاوض مع أي نادٍ ، عقدي مع المصري ممتد لعامين، لقد وقّعت على بياض".

وأكد: "أنا ابن المصري وابن بورسعيد، وكان أولى أن أرحل عندما وصلني عرض أوروبي في يناير، لكن إدارة النادي تمسكت بخدماتي وفضّلت استمراري ، حتى لو وصلني عرض من برشلونة، فلن أرحل سوى بموافقة المصري".


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