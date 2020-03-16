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محافظات

زائر واحد للمريض يوميًا بجميع مستشفيات قنا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:24 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب
قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، منع زيارات المرضى بجميع مستشفيات المحافظة واقتصار الزيارة على مواطن واحد فقط للمريض يوميًا ولمدة ساعة واحدة من ٣ إلى ٤ مساءًا بهدف حماية المرضى والزائرين والعاملين بالمستشفيات. 

أوضح محافظ قنا، أن القرار يأتى ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها. 

وشدد الداودى، على المسئولين عن إدارة المستشفيات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تضمن تنفيذ هذا القرار بدءًا من الغد.

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها، حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية، كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.

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