AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لعب فى المصرى ووالده ضابط.. تعرف على قصة حياة أحمد أبو هشيمة.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:41 ص
أحمد أبو هشيمة
أحمد أبو هشيمة
Advertisements
عادل نصار

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن نشأته وتفاصيل حياته، مؤكدا أنه لم يكن الطريق ممهدا أمامه و مفروشا بالورد.


وقال أبو هشيمة، في حواره لقناة "أر تي أون لاين"، :"والدي ضابط شرطة، وتربيت في حياة اقتصادية بسيطة ودرست في كلية التجارة في بورسعيد، وأنا مش بورسعيدى وأقمت هناك بسبب ظروف عمل والدي".

وأضاف رجل الأعمال  :"كنت بلعب كورة قدم في نادي المصري ولعبت لمنتخب مصر، وتوقف عن ممارسة رياضة كرة القدم بسبب تعرضي للإصابة في الرباط الصليبي".

ووجه رجل الإعمال نصيحة للشباب، قائلًا :":بلاش تحلم وانت قاعد في السرير، واتحرك ولازم يكون عندك فكرة، واستمع لأراء الجميع، وفي حالة التنفيذ حط في دماغك انك من الممكن ان تفشل، وتوقع أقل النتائج، واللي يفشل ده راجل هينجح".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل خطوبة ياسمين صبرى و أحمد أبو هشيمة

وداع يا دنيا.. تعليق غير متوقع من شقيق ياسمين عبد العزيز على خطوبة ياسمين صبري

ماذا وضع أحمد أبو هشيمة على إنستجرام عقب خطبته لـ ياسمين صبري.. شاهد

بعد إعلان خطوبته من ياسمين صبري.. أول ظهور لـ أحمد أبو هشيمة.. فيديو

بعد خطوبته لـ ياسمين صبري.. 2 مليون جنيه من ابو هشيمة لدعم مشروعات الشباب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حقيقة احتجاز محمد حماقي في الحجر الصحي بسبب كورونا

بعد إصابته بفيروس كورونا.. إدريس ألبا يتصدر تويتر

ننشر أسعار الفائدة على الشهادات البنكية بعد قرار المركزي

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

فيروس كورونا.. رسول الله أوصى بهذا الدواء لكل الأمراض والكثيرون يغفلون عنه

لأول مرة .. عبدالله جمعة يكشف سبب فيديو «اضرب يا بدري»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها