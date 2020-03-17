لعب فى المصرى ووالده ضابط.. تعرف على قصة حياة أحمد أبو هشيمة.. فيديو

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن نشأته وتفاصيل حياته، مؤكدا أنه لم يكن الطريق ممهدا أمامه و مفروشا بالورد.





وقال أبو هشيمة، في حواره لقناة "أر تي أون لاين"، :"والدي ضابط شرطة، وتربيت في حياة اقتصادية بسيطة ودرست في كلية التجارة في بورسعيد، وأنا مش بورسعيدى وأقمت هناك بسبب ظروف عمل والدي".

وأضاف رجل الأعمال :"كنت بلعب كورة قدم في نادي المصري ولعبت لمنتخب مصر، وتوقف عن ممارسة رياضة كرة القدم بسبب تعرضي للإصابة في الرباط الصليبي".

ووجه رجل الإعمال نصيحة للشباب، قائلًا :":بلاش تحلم وانت قاعد في السرير، واتحرك ولازم يكون عندك فكرة، واستمع لأراء الجميع، وفي حالة التنفيذ حط في دماغك انك من الممكن ان تفشل، وتوقع أقل النتائج، واللي يفشل ده راجل هينجح".