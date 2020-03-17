يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل بسكويت البرتقال الموفر (2 بيضة فقط) بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للبسكوت .
المقادير لعمل بسكويت البرتقال الموفر :
كيلو دقيق
كوب سكر ناعم
كوب زيت
2بيضة
اربع معلقة نشا
بكينج بودر فانليا
رشة ملح
معلقة خل
قشرة برتقال مبشور او قشرة يوسفي مبشور(حسب الرغبة)
الطريقة لعمل بسكوت البرتقال الموفر :
ينخل الدقيق ونضع البكينج بودر ورشة الملح والنشا في العجان ويقلب ثم نضع البيض والفانليا والخل وقشر البرتقال وكوب السكر وكوب الزيت ويقلب جيدا حتي تصبح عجينه لينه وتترك عشر دقائق وتشكل (حسب الرغبة) وتوضع في فرن متوسط الحرارة وبالهنا والشفا .