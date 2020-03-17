طريقة عمل بسكويت البرتقال الموفر 2 بيضة فقط









المقادير لعمل بسكويت البرتقال الموفر :





كيلو دقيق

كوب سكر ناعم

كوب زيت

2بيضة

اربع معلقة نشا

بكينج بودر فانليا

رشة ملح

معلقة خل

قشرة برتقال مبشور او قشرة يوسفي مبشور(حسب الرغبة)





الطريقة لعمل بسكوت البرتقال الموفر :



