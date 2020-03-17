AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل بسكويت البرتقال الموفر 2 بيضة فقط

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:06 ص
طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت البرتقال الموفر 2 بيضة فقط
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل بسكويت البرتقال الموفر (2 بيضة فقط) بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للبسكوت .


المقادير لعمل بسكويت البرتقال الموفر :

كيلو دقيق
كوب سكر ناعم
كوب زيت
2بيضة 
اربع معلقة نشا
بكينج بودر فانليا
رشة ملح
معلقة خل
قشرة برتقال مبشور او قشرة يوسفي مبشور(حسب الرغبة)                               

الطريقة لعمل بسكوت البرتقال الموفر :

ينخل الدقيق ونضع البكينج بودر ورشة الملح والنشا في العجان ويقلب ثم نضع البيض والفانليا والخل وقشر البرتقال وكوب السكر وكوب الزيت ويقلب جيدا حتي تصبح عجينه لينه وتترك عشر دقائق وتشكل (حسب الرغبة) وتوضع في فرن متوسط الحرارة وبالهنا والشفا .                   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل رول اللحمة بالبيض على طريقة المطاعم

طريقة عمل تشيز كيك.. بالخطوات والصور

طريقة عمل كيكة الدخن سهلة بالصور والخطوات

وصفات بالشوفان.. أكلات متنوعة للرضع و الدايت والأطفال

سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة

هنفطر إيه انهاردة .. طعمية بطريقة غير تقليدية وفول بالزيت الحار والحلو كوكتيل بسكوت المارشيملو

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. مفاجآة مدوية حول إمكانية عودة الدورى المصري

ممثلة روسية مصابة بكورونا تعرض مكافأة حميمية لمنقذها

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

فيروس كورونا.. حقيقة إصابة محمد حماقى وعادل إمام ودخول فنان كويتي الحجر الصحي

وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها