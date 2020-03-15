كوب من هذا المشروب على الريق ينظف الجسم وينسف الوزن ويعالج الصداع

تجنب العديد من الأشخاص تناول هذا المشروب يوميا على الريق، مع العلم أن له العديد من الفوائد الصحية أبرزها علاج الصداع تخلص الجسم من السموم نسف الوزن الزائد وزيادة الشعور بالشبع.





كشف الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية عن علاج للصداع وتخليص الجسم من السموم.







ونصح شمس بتناول كوب ماء على معدة خاوية، من أجل الاستفادة بعدد كبير من الفوائد الصحية للجسم كامل ولجميع أجهزة الجسم.







وأكد أن تناول كوب ماء على معدة خاوية يساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وبالتالي تخليصه من النفايات المتراكمة بداخله، مشيرا إلى أهمية تناول كوب من الماء على الريق لعلاج الصداع النصفي.







وأضاف أن الإكثار من تناول المياه يساعد على علاج خشونة المفاصل، لذلك فهو مشروب جيد علينا الإكثار منه على الأقل من ٢ إلى ٣ لتر، على مدار اليوم.