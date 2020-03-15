أبرزها بياض العين وطفح جلدي.. 9 أعراض التهاب الكبد المناعي

التهاب الكبد المناعي يَحدث عند مهاجمة جهاز مناعة الجسم لخلايا الكبد، ويُعد السبب الدقيق للالتهاب المناعي غير واضح، ولكن تَتفاعل العوامل الجينية والبيئية بمرور الوقت لتحفيز المرض.
ووفقا لموقع mayoclinic، يَحدُث التهاب الكبد المناعي الذاتي عندما يستهدف الجهاز المناعي الكبد، على غير عادته حيثُ إن دوره هو مهاجمة الفيروسات والبكتيريا ومسبِّبات الأمراض الأخرى ويُمكِن أن يُؤدِّي هذا الهجوم على الكبد إلى التهاب مزمن وأضرار جسيمة في خلاياه.
ويعتقد الباحثون أن التهاب الكبد المناعي الذاتي يُمكِن أن يكون ناجمًا عن تفاعُل الجينات التي تتحكَّم في وظيفة الجهاز المناعي، بالإضافة إلى التعرُّض لفيروسات أو أدوية معيَّنة.
أعراض التهاب الكبد المناعي
- الإرهاق
- اضطرابات البطن
- اصفرار الجلد وبياض العينين
- تضخُّم الكبد
- ظهور الأوعية الدموية غير الطبيعية على الجلد
- الطفح الجلدي
- آلام المفاصل
- اختفاء الدَّورة الشهرية