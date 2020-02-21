AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دون أدوية.. علاجات بعض أعراض الحمل المخيفة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:48 م
الحمل
الحمل
Advertisements
آلاء حسن
عندما تكون المرأة في فترة الحمل تواجه العديد من المشاكل التي نؤثر عليها وعلى بشرتها وعلى جسمها بشكل عام، ولذلك لا تقلقي من من بعض الاعراض التي ستحدث لكي. 


فحتى لو كان لديك عادة بشرة صافية فلن تستمر خلال فترة الحمل ووفقًا لموقع webmed،  يمكنك إلقاء اللوم على هرمونات الحمل لهذا يجب عليكي غسل وجهك يوميًا، وتجنب الندبات، وهناك العديد من العلاجات لعلاج حب الشباب يمكنك شراء معظمها دون وصفة طبية بشرط أن تكون آمنة للاستخدام أثناء الحمل. 

وعندما ينمو  طفلك ، قد تحصل على خطوط حمراء أرجوانية على بطنك أو فخذيك أو ثدييك أو سفلك أو حتى ذراعيك تظهر عند امتداد بشرتك وتغير هرموناتك، تصل إلى 90٪ من النساء في الثلث الثالث من الحمل ، لكن من المرجح أن تحصل عليه إذا كانت هناك نساء أخريات في عائلتك، وقد تساعد كريمات البشرة في الحكة ، لكنها لا تستطيع منعها فقط تزول مع مرور الوقت.

ويحدث الكلف أو "قناع الحمل" تحصل ما يصل إلى 70٪ من النساء الحوامل على هذه البقع البنية على الخدين والأنف والجبهة، يزيد الوقت في الشمس سوءًا  لذا عليك ارتداء واقٍ من الشمس أو القبعات عندما تكون في الخارج ، أو تجنب أشعة الشمس متى استطعت، قد يكون الكلف دائمًا ، لكنه عادة ما يتلاشى بعد إنجاب طفلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضعف الخصوبة والعقم .. أضرار ولادة الطفل بوزن منخفض .. و8 نصائح فعالة لزيادته.. والبيض والدجاج أطعمة تساهم في حمايته وتأمين حجمه

ترشيحاتنا

يتساهل فيه الناس .. فعل من كبائر الذنوب نهى عنه الله ورسوله

بدء الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وصن داونز.. اِعرف أسعار التذاكر

هل يجوز قراءة سورة الكهف على فترات يوم الجمعة؟

انت جوز أنغام؟.. أحمد إبراهيم يتعرض لموقف محرج في حفل زوجته

قبل حدوثها بشهر.. أعراض تخبرك بتعرضك لـ الأزمة القلبية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

معلمة أمريكية بمدرسة ابتدائي تضرب طالبا ذوي احتياجات.. والسبب؟!

قبل انتهاء الشتاء.. طريقة تنظيف البوت الشمواه