دون أدوية.. علاجات بعض أعراض الحمل المخيفة

عندما تكون المرأة في فترة الحمل تواجه العديد من المشاكل التي نؤثر عليها وعلى بشرتها وعلى جسمها بشكل عام، ولذلك لا تقلقي من من بعض الاعراض التي ستحدث لكي.









فحتى لو كان لديك عادة بشرة صافية فلن تستمر خلال فترة الحمل ووفقًا لموقع webmed، يمكنك إلقاء اللوم على هرمونات الحمل لهذا يجب عليكي غسل وجهك يوميًا، وتجنب الندبات، وهناك العديد من العلاجات لعلاج حب الشباب يمكنك شراء معظمها دون وصفة طبية بشرط أن تكون آمنة للاستخدام أثناء الحمل.





وعندما ينمو طفلك ، قد تحصل على خطوط حمراء أرجوانية على بطنك أو فخذيك أو ثدييك أو سفلك أو حتى ذراعيك تظهر عند امتداد بشرتك وتغير هرموناتك، تصل إلى 90٪ من النساء في الثلث الثالث من الحمل ، لكن من المرجح أن تحصل عليه إذا كانت هناك نساء أخريات في عائلتك، وقد تساعد كريمات البشرة في الحكة ، لكنها لا تستطيع منعها فقط تزول مع مرور الوقت.





ويحدث الكلف أو "قناع الحمل" تحصل ما يصل إلى 70٪ من النساء الحوامل على هذه البقع البنية على الخدين والأنف والجبهة، يزيد الوقت في الشمس سوءًا لذا عليك ارتداء واقٍ من الشمس أو القبعات عندما تكون في الخارج ، أو تجنب أشعة الشمس متى استطعت، قد يكون الكلف دائمًا ، لكنه عادة ما يتلاشى بعد إنجاب طفلك.



