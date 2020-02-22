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مرأة

دراسة تكشف عن سن صادم لـ الإصابة بـ التهاب المفاصل

السبت 22/فبراير/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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آلاء حسن
عادة ما تتسبب أعراض التهاب المفاصل الشائعة وتصلب المفاصل في هشاشة العظام، وهناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل تشمل التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس، لذلك فإن التشخيص ضروري من أجل تطوير خطة علاج.

ووفقًا لموقع webmed، وجدت دراسة حديثة أن حوالي 91 مليون من البالغين أصيبوا بالتهاب المفاصل في عام 2015، لكن الحقيقة الأكثر إثارة للدهشة هي أن حوالي ثلث المصابين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا.

وتعتبر السمنة المفرطة والضغط على المفاصل من أهم أسباب الإصابة، لذلك يجب ممارسة الرياضة والاهتمام بعدم وجود حركات خاطئة أثناء التمرين.  

وأوضحت الدراسة أنه يجب الحفاظ على الوزن وتناول الطعام الصحي، بالاضافة إلي ممارسة الرياضة بشكل أفضل لانها تمثل أفضل الطرق التي تساعد على حل مشكلة التهاب المفاصل. 
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