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مرأة

نتيجة لا تخطر ببالك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميا؟

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:34 م
الثوم
الثوم
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آلاء حسن
قالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك دراسة أجريت وأكدت أن للثوم دورًا في خفض الكوليسترول. 


وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن العديد من الدراسات التي أُجريت أظهرت أن للثوم أثرًا مهم في:


- خفض الدهون بالدم

- الوقاية من الجلطات

- يساهم في تحسين دوران الدورة الدموية

- يخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

- يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع
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