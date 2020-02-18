نتيجة لا تخطر ببالك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميا؟





وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن العديد من الدراسات التي أُجريت أظهرت أن للثوم أثرًا مهم في:





- خفض الدهون بالدم



- الوقاية من الجلطات



- يساهم في تحسين دوران الدورة الدموية



- يخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية



- يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع



قالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك دراسة أجريت وأكدت أن للثوم دورًا في خفض الكوليسترول.