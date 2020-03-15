بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة لها عبر حسابها الشخصى لمواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ظهرت اليسا فى الصورة وهى مرتدية الكمامة وكتبت على الصورة ما بدى تقرب لى او تسلم علي عادى.. نصائح اليسا للكورونا.





ومنذ قليل ناشدت اليسا المواطنين اللبنانيين بإلتزام التعليمات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا مع ملازمة المنزل وعدم المغادرة لاحتواء الفيروس.





وغردت اليسا عبر تويتر قائلة "‏عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكانها كتير كبير ونحنا مش مؤهلين متل باقي الدول!".





وتابعت: "عملو معروف التزموا بالبقاء بالبيت وما تضهرو لأنو القصة عم تكبر ومنا لعبة أبدا. في صحتكن وصحة الناس كمان!"