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مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل فطيرة الدجاج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:45 ص
طريقة عمل فطيرة الدجاج
طريقة عمل فطيرة الدجاج
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هاجر هانئ
فطيرة الدجاج من الأطباق الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير فطيرة الدجاج 
للعجينة
ربع كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة 
سكر 
ملح 
ماء للعجن 
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

- للحشوة
صدور دجاج 
ساور كريم 
جبنة بارميزان 
جبنة موتزاريلا 
جبنة جودة 
فلفل الوان 
بصل اخضر 
زبدة 
لبن
 بيض 
ملح وفلفل 
بهارات 


طريقة تحضير فطيرة الدجاج
في العجانة
* يخلط الدقيق مع الخميرة ثم يضاف الزيت ورشة ملح ورشة سكر
* ثم يضاف اللبن البودرة
* ثم يضاف ماء للعجن حسب الحاجة وتعجن جيدا
* ثم توضع العجينة في الصينية

-للحشوة
* يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الفلفل الألوان
* ويشوحوا جيدا ويتبلوا بالملح والفلفل والبهارات
* ثم يضافوا على العجينة
* يخلط اللبن على الكريمة مع البيض والساور كريم
* ثم يضافوا الخليط على الحشوى ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم


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