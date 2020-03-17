شهية ولذيذة.. طريقة عمل فطيرة الدجاج

فطيرة الدجاج من الأطباق الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.
مقادير فطيرة الدجاج
للعجينة
ربع كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة
سكر
ملح
ماء للعجن
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
- للحشوة
صدور دجاج
ساور كريم
جبنة بارميزان
جبنة موتزاريلا
جبنة جودة
فلفل الوان
بصل اخضر
زبدة
لبن
بيض
ملح وفلفل
بهارات
طريقة تحضير فطيرة الدجاج
في العجانة
* يخلط الدقيق مع الخميرة ثم يضاف الزيت ورشة ملح ورشة سكر
* ثم يضاف اللبن البودرة
* ثم يضاف ماء للعجن حسب الحاجة وتعجن جيدا
* ثم توضع العجينة في الصينية
-للحشوة
* يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الفلفل الألوان
* ويشوحوا جيدا ويتبلوا بالملح والفلفل والبهارات
* ثم يضافوا على العجينة
* يخلط اللبن على الكريمة مع البيض والساور كريم
* ثم يضافوا الخليط على الحشوى ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم