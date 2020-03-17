دراسة: حالات كورونا المكتشفة يمكن أن تختلف مرتين من بلد إلى آخر

وكالة الصحافة الفرنسية ، مفاجأة عن دراسة جديدة تشير إلى أنه لكل حالة معروفة من حالات فيروسات كورونا ، هناك خمس إلى عشر حالات أخرى غير مكتشفة. فجرت









أفاد العلماء الذين يتتبعون انتشار الفيروس التاجي كورونا أنه ، في كل حالة مؤكدة ، هناك على الأرجح خمسة إلى 10 أشخاص آخرين في المجتمع مصابون بعدوى غير مكتشفة. وبحسب التقرير ، الذي استند إلى بيانات من الصين ، فإن هذه الحالات الأكثر اعتدالًا في المتوسط ​​تبلغ حوالي نصف المعدية مثل الحالات المؤكدة ، ولكنها مسؤولة عن ما يقرب من 80 بالمائة من الحالات الجديدة .





وضع الباحثون نموذجًا لانتشار الفيروس الطبيعي في الصين قبل أن تفرض الحكومة حظرًا على السفر وسياسة اختبار صارمة. خلال تلك الفترة ، من ديسمبر من العام الماضي حتى أواخر يناير ، لم يتم اكتشاف حوالي 6 حالات من كل 7 حالات.





وقال الباحثون إن هذا الوضع مشابه للوضع الحالي في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ، حيث لا تتوفر الاختبارات على نطاق واسع.





قال جيفري شامان ، عالم الأوبئة في جامعة كولومبيا وكاتب التقرير الجديد ، الذي نشرته مجلة ساينس: "إذا كان لدينا 3500 حالة مؤكدة في الولايات المتحدة ، فربما تنظر إلى 35000 حالة في الواقع".





يعد التقرير من بين أول من تناول سؤالين من أكثر الأسئلة إلحاحًا حول الوباء: كم عدد الأشخاص الذين يتجولون مع عدوى غير معترف بها ، وما مدى العدوى؟ نظرًا لأن صانعي السياسة الأمريكيين قد بدأوا في اتخاذ إجراءات أكثر قوة لإبطاء انتقال العدوى ، مثل إلغاء الأحداث وإغلاق المطاعم ، كان الوصول إلى اختبارات الفيروس صعبًا أو غير موجود في معظم أنحاء البلاد.





وشدد علماء يمثلون أكثر من اثنتي عشرة مؤسسة تتبع المرض في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين على أهمية زيادة الاختبارات.





قالت الدكتورة إليزابيث هالوران ، أستاذة الإحصاء الحيوي بجامعة واشنطن كبيرة الباحثين في مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان: "من الضروري تنفيذ اختبار واسع النطاق". "ومن المهم تطوير اختبارات غير مكلفة حتى يتمكن الأشخاص من إجراء الاختبارات متى احتاجوا لذلك."





اعتمد التحليل الجديد على الإصابات الموثقة في الصين وبيانات التنقل ، بالإضافة إلى نموذج للتفاعل الاجتماعي بين السكان ، لتقدير عدد الحالات غير الموثقة ، وكذلك معدلات الإصابة. ووجدت أنه بعد أن أغلقت الحكومة الصينية مركز التفشي في 23 يناير وبدأت اختبارات واسعة النطاق ، تغيرت الصورة بشكل كبير. مع مرور الوقت ، حدد الاختبار حوالي 60 بالمائة من الحالات الإيجابية ، ارتفاعًا من 14 بالمائة.





تضمنت الورقة مؤلفين من خمس مؤسسات ، بما في ذلك إمبريال كوليدج لندن ، وجامعة تسينغهوا في بكين ، وجامعة هونغ كونغ.



